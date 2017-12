Se billedserie Den nye forpagter Asger Øgelund åbner forretningen 9. januar med gratis smagsprøver i en uge. Foto: Søren Kloster Sørensen

Ny forpagter vil udvide med spisested og udeservering

Kalundborg - 20. december 2017

Fra årsskiftet kommer der ny forpagter af fiskehandlen Kalundborg Fisk på Vestre Havneplads.

Det bliver den kun 22-årige Asger Øgelund, der lejer sig ind i fiskeforretningen, efter ejer Peter Fischer har valgt at koncentrere kræfterne om at passe sin fiskehandel i Odden.

- Jeg har samarbejdet med Asger i løbet af efteråret, hvor han har givet udtryk for, at han kunne tænke sig at starte noget nyt op. Det vil jeg gerne give ham muligheden for. Jeg bliver heller ikke yngre, og det er ikke nemt at drive detailhandel i dag med supermarkedernes konkurrence, så der skal noget ungt blod og opfindsomhed til. Det har Asger, siger Peter Fischer, der fortsat vil levere til fiskehandlen i Kalundborg.

Den unge, nye fiskemand er født og opvokset i Svendborg og har en baggrund inden for kokkefaget.

Han har igennem halvandet år arbejdet som kok og været souschef på en italiensk restaurant i Australien, ligesom han har haft en foodtruck i Løkken, hvor han havde et tæt samarbejde med de lokale fiskere.

De seneste fire sæsoner har han i sommerperioden også hjulpet til på Restaurant Anneberg i Nykøbing Sjælland. Det var her han og Peter Fischer kom i kontakt.

- Siden jeg kom hjem fra Australien har jeg gået med drømme om at lave mit eget sted, og lige pludselig bød muligheden sig gennem mit samarbejde med Peter. Jeg ser store muligheder i stedet, og i sammenhæng med resten af udviklingen på havnen vil jeg bidrage til at gøre det til et charmerende og indbydende sted, hvor både unge, ældre, studerende og familier vil komme, siger Asger Øgelund.

Han har også planer om at udvide forretningen med spisested og udeservering til sommer, og han er i dialog med kommunen om at få lov at bygge en træterasse på det gamle slæbested til højre for forretningen.