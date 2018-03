Den nyvalgte bestyrelse i Kalundborg Senior- og Pensionistforening er fra venstre formand Anne-Lise Christiansen, Flemming Christensen, Erik Nicolajsen, Anne Korsager Hansen, Erna Pedersen, næstformand Palle Christiansen, sekretær Lissi Jensen, Hans Darré, Else Nielsen, kasserer Jytte Wacher og Ragnhild Hansen. Foto: Per Frederiksen

Ny formand næste år

Næste år sker der udskiftning i bestyrelsen, idet formand Anne-Lise Christiansen har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg efter at have passet formandsposten i fire år i Kalundborg Senior & Pensionistforening.

- Nu har bestyrelsen et år til at finde en ny formandskandidat, siger Anne-Lise Christiansen, som allerede for et år siden tilkendegav, at hun ville stoppe, når hun er på valg næste år.