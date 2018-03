Den nye formand til venstre, Bjarne Kure Pedersen hilser på den afgående formand for Kalundborg Firma Sport, Søren Gyde Poulsen.

Ny formand for firmasporten

Kalundborg - 19. marts 2018 kl. 13:37

Kalundborg Firma Sport har holdt generalforsamling, hvor foreningen fik ny formand. Den hidtidige næstformand Bjarne Kure Pedersen overtager posten efter Søren Gyde Poulsen, som på forhånd havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. Som ny næstformand valgte generalforsamlingen Niels-Ole Andreasen.

Firmasporten brugte mødelokalet i Tømmeruphallen til generalforsamlingen, som blev indledt med spisning.

Dirigent Arne Bang Pedersen styrede med sikker hånd mødet, hvor Søren Gyde Poulsen aflagde beretning om året, der er gået i Kalundborg Firma Sport.

Forretningsfører Georg Hansen gennemgik regnskabet, som i år viste et mindre overskud. Kasserer Flemming Gede foreslog en kontingentforhøjelse på 20 kr. for voksne medlemmer og 10 kr. for børn. Forslaget blev godkendt.

Nyt udvalg

Mads Amsen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalgt til badmintonudvalget, som fremover bliver varetaget af Arne Bang Pedersen og Kirsten Pedersen. Marianne Rasmussen valgtes som suppleant til bestyrelsen.

På generalforsamling blev det besluttet at oprette et udvalg, som kom til at hedde Friluftsliv.

Til at få gang i dette udvalg valgte man Søren Jensen, som tidligere har været en del af Kalundborg Firma Sports bestyrelse. Søren Jensen har tænkt sig at arrangerer vandreture i Kalundborg Kommune og andre spændende oplevelser.

Længe leve

Under eventuelt underholdt den afgående formand Søren G. Poulsen med stor veltalenhed om sine oplevelser fra den tid, han havde været formand. Han havde gaver med til både den nye formand og den nye næstformand. Søren G. Poulsen takkede bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde og foreslog et trefoldigt leve for Kalundborg Firma Sport.

Den nye formand, Bjarne Kure Pedersen, takkede Søren G. Poulsen for den store indsat, han har ydet for bestyrelsen i Kalundborg Firma Sport.

Aftenen sluttede med kaffe og æblekage fra Tømmeruphallens Cafeteria.