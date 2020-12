Afgående formand Stig Hother Hansen få overrakt en gave af den nye formand Ole Lauritzen som tak for indsatsen i Ældresagen. Privatfoto

Ny formand for Ældresagen

Gennem de seneste år har det været Stig Hother Hansen, som har stået i spidsen for foreningen, men han har nu valgt at flytte til København ved årsskiftet.

Det betyder, at næstformand Ole Lauritzen overtager formandsposten fra Stig Hother Hansen, og det skete ved en beskeden sammenkomst i Ældresagens lokaler i Bredgade.

Her takkede Ole Lauritzen Stig Hother Hansen for hans store arbejde først som kasserer gennem flere år, siden som formand for Ældresagen i Kalundborg.