Ny formand: - Vi rykker ikke nok på skoleområdet

Der er behov for forbedringer på skoleområdet, og der er formentlig også behov for flere penge, der skal understøtte de processer, som sikrer skolerne det nødvendige løft.

- Jeg kan ikke se, at vi kommer uden om at tilføre området flere ressourcer, der skal løfte skolernes karakter-gennemsnit, begrænse mobning og inkludere flere udsatte børn.

- Jeg er helt på det rene med, at der ikke findes snuptagsløsninger, som bringer skolerne op på det spor, vi gerne vil have. Men et brugbart forslag kunne være at nedsætte et uvildigt udvalg til at vurdere, præcist hvor vi skal sætte mere ind.