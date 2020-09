Ny formand: Røsnæs skal fastholde et højt niveau

Det er den arbejdsproces, og med de værktøjer, at vi skal fortsætte bestræbelserne på at gøre Røsnæs endnu mere attraktiv, både for gæsterne og lokalbefolkningen. Vores primære kulisse er i virkeligheden selve sce- nen - vores frodige natur- og kultur, siger Trine Fogh Lauridsen, uddannelseschef på Kalundborg Gymnasium - og ny i formandsstolen efter Troels Birk Kristoffersen. Trine Fogh Lauridsen foretrækker selv at sige, at hun er den ene halvdel af det nye formandskab, som også tegnes af næstformanden; en vaskeægte veteran, Mogens Anholm.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her