En eventuel Kattegatforbindelse vil få landgang ved eller syd for Hou Havn i Odder Kommune, hvorfra initiativet til en ny støtteforening er skabt. Illustration: COWI

Send til din ven. X Artiklen: Ny forening støtter op om Kattegat-forbindelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny forening støtter op om Kattegat-forbindelse

Kalundborg - 29. marts 2021 kl. 11:52 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Den 21. april er der indkaldt til stiftende generalforsamling i en forening, der kalder sig »Foreningen Kattegatforbindelsen - JA TAK«.

Som navnet indikerer, ønsker foreningen at fremme realiseringen af en fast broforbindelse mellem Østjylland og Vestsjælland.

Blandt initiativtagerne er projektchef på Moesgaard Museum, Niels Baj Rye, tilflytter til Odder Kommune, der også omfatter havnen i Hou, hvorfra en broforbindelse mod Sjælland forventes at blive etableret - hvis forbindelsen bliver til noget.

Niels Baj Tye annoncerede allerede en forening til støtte for Kattegat-forbindelsen i november sidste år. Interessen i området er stor - og nu vil han gerne have Vestsjælland med.

I en mail udtaler Niels Baj Rye:

- Jeg har mærket interesse for de positive sider ved en fremtidig bro over Kattegat, og den interesse er vi nu en gruppe borgere, der vil følge til dørs ved at stifte en forening.

Om foreningens formål forklarer han:

- Vi er overvejende tilhængere af Kattegatforbindelsen. Anlæg af veje, offentlige transportnet og broer smitter ofte positivt af på samfundet. De giver flere uddannelsesmuligheder for unge, større udbud af arbejdspladser, mere velfærd og en større sammenhængskraft. Vi håber, at vi med vores tilstedeværelse og virke kan synliggøre dé pointer.

Respektfuld optræden

- Det er, understreger initiativtagerne, væsentligt for den nye forening, at dens medlemmer optræder nuanceret og respektfuldt. I oplægget til foreningens vedtægter er det derfor fremhævet, at det fremtidige broanlæg skal balancere hensyn til mennesker, lokalkultur og natur, ligesom medlemmerne af foreningen vil tage skeptikere og modstandere seriøst og vise forståelse for de potentielt berørte.

Niels Baj Rye uddyber i den forbindelse:

- Det er vigtigt for mig, at vi i vores debatform ikke bliver negativt afhængige af vores modstandere. Vi vil ikke skændes og være flabede, og emnet er naturligvis ikke sort-hvidt. Vi sænker ikke vores debatniveau, hvis vores modstandere skulle gøre det eller ønske det. Jeg synes, vi generelt skal huske, at vi alle sammen er borgere, der kan diskutere fælles anliggender, og ikke kun forblive privatpersoner med individuelle interesser.

Virtuel stiftelse

Generalforsamlingen bliver i tråd med tidens ånd og regler afholdt virtuelt. Interesserede kan melde sig til via Facebook-gruppen, Kattegatforbindelsen - JA TAK, hvorfra man får tilsendt dagsorden og materiale.

- Alle sympatisører er velkomne, siger Niels Baj Rye.