Foreningen Studenterhus Kalundborg er oprettet, og her ses den nye bestyrelse. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny forening for studenterhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny forening for studenterhus

Kalundborg - 03. oktober 2021 kl. 06:14 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

- Det er med stor glæde, at vi kan afsløre, at der nu er oprettet foreningen Studenterhus Kalundborg. Vi ønsker at skabe og drive et fælles, tværkulturelt, fagligt og socialt samlingssted for danske og internationale studerende i Kalundborg samt tidligere studerende fra videregående uddannelser, siger Jacqueline Hersing, som arbejder hos Novo Nordisk og er medstifter af Studenterhus Kalundborg.

Ifølge den nystiftede forening er Kalundborg fortsat i en rivende udvikling som studieby, hvor flere uddannelser kommer til, der bygges på Campus Kalundborg, og Kalundborg Kollegiet er kommet til. Nu kan byen også se frem tid at få et studenterhus på sigt.

Kalundborg Studenterhus er et frivilligtdrevet, studenterinitiativ som studerende fra Professionshøjskolen Absalon står bag.

Bestyrelse på syv personer

De syv bestyrelsesmedlemmer er: Caroline Marie Arnason; diplomingeniør I bioteknologi, Danijela Bertak; diplomingeniør i bioteknologi (Kroatien), Jacqueline Løvgreen Hersing; QA professional, Novo Nordisk, Christian Sylvest Carstensen; diplomingeniør i bioteknologi, Ditte Christensen; diplomingeniør i maskinteknologi, Phillip Juel Jensen; diplomingeniør i bioteknologi og Lukas Leth; diplomingeniør i bioteknologi.

De tre suppleanter er: Vera Wang; diplomingeniør i bioteknologi (Kina), Ynes Gil Martinez; diplomingeniør i bioteknologi (Spanien) og Nicolaj Grue Mortensen; diplomingeniør i maskinteknologi.

Bestyrelsen skal ved næste møde konstitueres, hvor bestyrelsesposterne skal fordeles.

Kalundborg Studenterhus udspringer af Symb Students hvor Jacqueline Hersing har været tovholder.

Fondsmidler til nyt studenterhus

- Symb har været en positiv platform, hvor vi som Symb Students har lavet events for blandt andet studerende og unge medarbejdere fra byens biotekvirksomheder med stor opbakning. Samarbejdet har været med god energi og der hersker ingen tvivl om at Symb og deres rammeaftale med Kalundborg Kommune har fostret at Studenterhus Kalundborg nu er en selvstændig forening, lyder det fra Jacqueline Hersing.

Symb Students har blandt andet arrangeret spilleaftner og affaldsindsamling.

Studenterhus Kalundborg vil sideløbende med at man fortsat holder events og arrangementer, arbejde med at søge midler hos fond til at kunne realisere et konkret studenterhus i Kalundborg. Drømmen med Studenterhus Kalundborg er at skabe en fælles platform for de videregående uddannelser der er i Kalundborg og som på sigt kommer til byen.