Ny forening for en fast forbindelse over Kattegat

Onsdag aften blev forenigen "Kattegatforbindelsen - ja tak" officielt stiftet på en virtuel generalforsamling. Foreningen vil arbejde for at fremme realiseringen af Kattegatforbindelsen.

Kalundborg - 22. april 2021 kl. 14:13 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Tilhængerne af Kattegatforbindelsen har fået deres egen forening.

Onsdag aften blev der holdt en virtuel stiftende generalforsamling, og klokken 20.34 stod det klart at foreningen med navnet »Kattegatforbindelsen - ja tak« nu er en realitet.

Programmet for mødet bestod først og fremmest i at behandle det udkast til vedtægter, der forinden var sendt ud til de knap 300 sympatisører. Med få formelle ændringsforslag blev vedtægterne tiltrådt, sådan Foreningens formål er at fremme realiseringen af Kattegatforbindelsen, og man skriver i sine vedtægter, at man vil oplyse og debattere. Det skal foregå ved at fremføre broens fordele for rejsetid, kulturliv, klima, arbejdspladser, velfærd og landets sammenhængskraft med mere.

Foreningen ønsker endvidere at gå i dialog med beslutningstagere og erhvervs- og fagforeninger, men også skeptikere af broen i den offentlige debat.

Foreningens første bestyrelse er sammensat af medlemmer fra både Østjylland og Vestsjælland, og det er kun et plus, mener initiativtager og nyt bestyrelsesmedlem, Niels Baj Rye:

- Vi har fra begyndelsen ønsket den brede forankring af foreningen, for vi kæmper ikke vores sag for ét område af landet, én erhvervssektor eller én politisk dagsorden. Vi ser fordele ved Kattegatforbindelsen på flere niveauer af samfundet og for helt almindelige mennesker. Flere af de stiftende medlemmer anser endda Kattegatforbindelsen som livgivende for sammenhængskraften i vores lille land.

I foreningen mener man tiden er moden til en Kattegatforbindelse.

- Allerede i 1955 interesserede fremsynede ingeniører sig for en mulig bro over Samsø. I dag har vi et mere solidt grundlag at træffe den beslutning på. Vi har erfaringer fra blandt andet Storebæltsbroen hvad angår natur og gevinsterne for bevægelighed og økonomi, vi har i dag en større evne og vilje til at tage de nødvendige natur- og kulturhensyn, når der anlægges, og vi synes at se, at de mange fordele ved en broforbindelse folkeligt set står klarere for stadig flere. Vi mener, det er et spørgsmål om tid, før vi har en Kattegatforbindelse, heldigvis, siger Niels Baj Rye.