Ny folkeskolestrategi skal inddrage alle mere - men konkrete tiltag mangler

Kalundborg - 09. april 2021 kl. 05:50 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Omsorg og tryghed, trivsel og sundhed, leg og læring, udviklende fællesskaber, og uddannelse og klar til fremtiden.

Det er de fem centrale værdier i Kalundborg Kommunes nye folkeskolestrategi,som et flertal i Børn- og Familieudvalget godkendte på et møde onsdag aften. Nu er strategien indstillet til kommunalbestyrelsen.

Godkendelsen kom, efter at udvalget ifølge formand Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) havde fået flere gode høringssvar fra blandt andet skolebestyrelser, medarbejderudvalg og fælleselevråd.

Det kommer imidlertid til at kræve en handleplan udarbejdet i samarbejde med folkeskolernes personale, elever og deres forældre, før Kalundborg Kommune for alvor ved, hvordan man skal realisere den nye plan.

- I høringssvarene har flere udtrykt ønske om at blive inddraget i handleplanen, så det er vi glade for at kunne imødekomme, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Mangler konkrete tiltag Det er dog en mærkelig rækkefølge at gøre tingene i, mener næstformand i Børn- og Familieudvalget, Kristine Vesterskov Olsen (S). Sammen med Thomas Malthesen Hiorth (SF) stemte hun imod godkendelsen.

Allerede før strategien blev sendt i høring, fik den kritik for manglende handling bag ordene. Det er stadig tilfældet ifølge Kristine Vesterskov Olsen.

- Der mangler retning for, hvordan vi når derhen, siger hun.

Kristine Vesterskov Olsen savner blandt andet, at høringssvarene blev bedre inkluderet. Det gælder blandt andet svar, der påpeger, at skolerne flere steder mangler vedligehold for at opfylde målene, ligesom hun savner specifikke forslag til, hvordan folkeskolerne bedre ruster eleverne i overgangen til ungdomsuddannelser.

- Det er ærgerligt, at vi har haft så gennemgribende en proces, som i første omgang fører så lidt med sig, siger Kristine Vesterskov Olsen.

Ligesom Karl-Åge Hornshøj Poulsen håber Kristine Vesterskov Olsen dog, at skoler, lærere og elever kan bidrage med netop den slags konkrete forslag, når handleplanerne skal udarbejdes. Der er dog et lille men i hendes øjne.

- Der er ikke afsat ressourcer på skolerne til de her handleplaner, så dem er de formentlig nødt til at finde andetsteds, siger Kristine Vesterskov Olsen.

Forældres tilfredshed bliver undersøgt Forældrene til folkeskoleeleverne i Kalundborg kan dog se frem til, at blive inddraget i andet end arbejdet med den nye strategi.

På mødet onsdag vedtog et enigt udvalg, at folkeskolerne fremover skal have årlige forældretilfredshedsundersøgelser.

Forslaget var stillet af Kristine Skov Olsen og Thomas Malthesen Hjorth, men udvalgsformanden Karl-Åge Hornshøj Poulsen mente nu engang, at der var tale om »rigtig god Venstre-politik«.

- Der er meget arbejde med at sikre den demokratiske proces ude på skolerne, så det er godt, at forældrene også kan komme i spil, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Det vedtagne forslag ligger op til, at den enkelte skolebestyrelse bestemmer, hvorvidt og hvornår undersøgelsen skal gennemføres, når udformningen engang er på plads.