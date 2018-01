Se billedserie Asger Øgelunds egen favoritfisk er en rødtunge. Den vil han vende i rugmel og smørstege på panden, inden han vil servere den med hjemmerørt remoulade, citron, dild og fjordrejer på toppen. Foto: Søren Kloster Sørensen

Ny fiskemand glæder sig til åbning

Kalundborg - 08. januar 2018 kl. 14:27 Af Søren Kloster Sørensen

Der har været livlig aktivitet i fiskeforretningen på Vestre Havneplads de seneste dage.

Der er blevet malet og gjort hovedrent til den helt store guldmedalje, for den nye forpagter Asger Øgelund vil nemlig have butikken til at stå helt skarpt inden åbningen i morgen.

For den blot 22-årige fiskehandler er det en drøm, der nu er gået i opfyldelse, og han var ikke i tvivl, da butikkens ejer Peter Fischer gav ham tilbuddet om at overtage, da han selv ville koncentrere kræfterne om sin butik i Odden.

Asger Øgelund glæder sig til med sin fiskehandel at kunne sætte et præg på havnen i Kalundborg.

- Jeg kommer selv fra Svendborg, hvor havnen er hele byens omdrejningspunkt, og det er meget med inspiration derfra, at jeg vil skabe mit eget sted her. Jeg føler, jeg er kommet på det helt rigtige tidspunkt i en tid, hvor kommunen virkelig bakker op om, at der skal ske noget mere på havnen. Det vil jeg vildt gerne være en del af, siger Asger Øgelund.

Fra i morgen, når forretnigen åbner klokken 10 og ugen ud, vil der være gratis smagsprøver med både fiskefrikadeller og små anrettede canapéer med sild, røgvarer og fiskesalater til folk, der kommer forbi for at hilse på byens nye fiskemand.

Asger Øgelund vil ikke kun være fiskehandel. Han vil også gerne være en del af byens puls om sommeren.

Derfor har han planer om at lave en træterasse på slæbestedet ved siden af forretningen, der skal bruges til udeservering.

- Tilladelserne er på plads, så jeg glæder mig til, at folk kan komme her og spise lækre fiskeanretninger og drikke et godt glas hvidvin og nyde udsigten over havnen sammen med mig, siger han.