Asger Øgelund (t.v.) blev lykønsket for sit nye projekt - her med blomster fra Palle Sørensen. Caféen har åbent alle dage undtagen mandag.

Ny fiskecafé åbnet med manér

22-årige Asger Øgelunds familie var på plads for at lykønske ham med åbningen i lighed med samarbejdspartnere og mange lokale fiskeelskere, som er glade for, at der bliver gjort noget for at skabe liv på havnen.