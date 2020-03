Den 57-årige Sisi Eibye er ny fagcentercef i Kalundborg Kommunes afdeling for Børn-, Læring og Uddannelse.Privatfoto

Ny fagcenterchef til Kalundborg Kommune

Kalundborg - 27. marts 2020 kl. 14:40 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 4. maj tiltræder den 57-årige Sisi Eibye som ny fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse i Kalundborg Kommune.

Sisi Eibye er uddannet lærer fra Holbæk Seminarium i 1986. Efter endt uddannelse har hun gennem en årrække arbejdet som folkeskolelærer i Holbæk.

De seneste 18 år har hun arbejdet med ledelse indenfor Børn- og Ungeområdet. Blandt andet som socialfaglig funktionsleder, leder af børne- og kulturafdeling, Børne- og skolechef samt Børn- og Ungedirektør. Senest har hun arbejdet som Sekretariatschef i tilknytning til børn- og ungeområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Med ansættelsen af Sisi er det en faglig og ledelsesmæssig kapacitet, der bliver en del af holdet i Kalundborg Kommune, siger Michael Gravesen, der er direktør for Børn, Skole og Familieområdet.

- Her i Kalundborg Kommuner kender vi udfordringerne og styrkerne på børn og ungeområdet. Der er derfor lagt nogle klare linjer for den fælles opgaveløsning de næstkommende år. Jeg tænker, at Sisi med hendes erfaring og indsigt vil falde godt ind i de eksisterende spor, fortsætter han.

- Jeg ser frem til at bidrage med realiseringen af den fælles retning for fremtidens Kalundborg Kommune. Det er mit indtryk, at der er højt til loftet med stærke ambitioner samt lav distance til hinanden gennem dialog og tillidsfuldt samarbejde, siger Sisi Eibye.

- Der er mange spændende tiltag i Kalundborg Kommune med en overordnet udviklingsstrategi for kommunen i sammenhæng med en Børn og Ungepolitik. Blandt andet med et stort fokus på uddannelse og uddannelsesmuligheder. Det ser jeg frem til at omsætte til konkrete indsatser, fortsætter hun.

Privat er Sisi Eibye gift med Peter og tilsammen har de fire voksne børn og et enkelt barnebarn. De bor på Fyn og fritiden bruges blandt andet i sommerhuset i Odsherred.