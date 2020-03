Annette Nielsen og Brian Sønder Andersen fra Kino Den Blå Engel glæder sig til at komme i gang med at vise film i den nye, eksklusive sal. Foto: Eva Lyng Johansen

Ny eksklusiv sal for en million kroner

Biografejerne Annette Nielsen og Brian Sønder Andersen glæder sig til, at de endelig kan begynde at vise film i deres nye sal i Kino Den Blå Engel på fredag.

- Det er blevet virkelig godt. Vi glæder os til at komme i gang, siger Annette Nielsen.

Hun håber, at den nye sal kan tiltrække endnu flere unge mennekser og voksne, som sætter pris på at nyde en film i lækre omgivelser.

Gyserfilm er blandt andet oplagte at vise i den mere intime sal, nævner hun.

- Nu har vi gjort, hvad vi kan for at få Kalundborg med på Danmarkskortet, og nu håber vi også, at byen vil støtte os, siger Annette Nielsen.