Ny cykelsti bekymrer i Ulstrup

Kalundborg - 25. oktober 2019

22 beboere i Ulstrup med direkte udkørsel til Røsnæsvej er bekymrede for trafiksikkerheden i forbindelse med den kommende cykelsti til Røsnæs. Det har de gjort opmærksomme på i en indsigelse på seks sider til Kalundborg Kommune.

Som afsendere på indsigelsen står Nina Munck Nørgaard og Gregers Nørgaard Jensen, der har to børn på henholdsvis fem og syv år og selv kører direkte ud på Røsnæsvej, når de forlader deres hjem.

- Vi har nærmest kørt en cyklist ned, inden vi kan se dem, siger Nina Munck Nørgaard med henvisning til, når cykelstien kommer.

Beboernes udsyn er ét af de punkter, der vækker størst bekymring. Når cykelstien kommer, laves den nuværende to minus en-vej om til en almindelig vej med cykelsti på hver side. Problemet er ifølge beboerne, at der kun kommer til at være et stykke med 30 centimeter græs mellem deres hække og cykelstien. Det er derfor, at Nina Munck Nørgaard frygter at ramme cyklisterne, når hun skal køre ud på Røsnæsvej.

- De kører jo stærkt, og der kommer også til at køre knallerter og folk på el-cykler. Hvis de så skal til at undvige, så tvinger man dem ud på kørebanen. Derudover er det en skolevej, og børn holder jo ikke øje med, om der kommer nogen ud af indkørslerne, siger hun.

En anden bekymring for borgerne er placeringen af den krydsningshelle, der skal guide cyklisterne over på den anden side af Røsnæsvej, når de kommer til eller forlader Ulstrup fra/mod Kalundborg.

Cykelstien vil være tosporet i en side af vejen indtil Ulstrup, hvorefter den som nævnt overgår til at være to cykelbaner, en på hver side af vejen. Det betyder, at cyklisterne skal krydse vejen ved hellen, der placeres lige efter bakken, hvor man kører ned til Ulstrup. Men den placering er uhensigtsmæssig grundet dårligt udsyn for bilisterne, mener borgerne. At vejen ændres fra to minus en-vej til almindelig vej, kan desuden lægge mere op til, at folk kører for stærkt på den lange, lige strækning.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke laves fartdæmpende foranstaltninger som vejbump, når man nu er i gang med cykelstien, siger Gregers Nørgaard Jensen.

- Man skaber mange farlige situationer. Vejen er klassificeret som farlig skolevej. Men når man så kommer til byen, hvor man skal sænke farten, og det anses som mere sikkert, bliver det faktisk det modsatte, siger Nina Munck Nørgaard.

Nina Munck Nørgaard og Gregers Nørgaard Jensen understreger, at borgerne i Ulstrup er meget glade for, at cykelstien kommer. Men de håber, at linjeføringen af cykelstien ændres, så den føres nord om Ulstrup og hen til Ågerupvej tæt ved Friskolen på Røsnæs. Det vil også være en billigere løsning, mener de på baggrund af tal fra Cyklistforbundet, hvoraf det fremgår, at det er billigere at lave cykelstier på åbent land end i by.

- Jeg kan slet ikke forstå, at det skulle være en billigere løsning gennem byen, hvor man skal grave kloakledninger op, samt flytte elkasser, lygtepæle og folks hække, siger Gregers Nørgaard Jensen.

Kalundborg Kommune afholdt borgermøde om linjeføringen i marts. Nina Munck Nørgaard og Gregers Nørgaard Jensen fik en invitation via deres e-boks, men deltog ikke.

- Det virkede som om, at det var et åbent møde, og der blev ikke lagt op til, at det skulle være vigtigt. Vi havde ønsket et møde, hvor de specifikt indkaldte de berørte borgere. Vi føler os slet ikke inddraget. Vi håber på at få kommunen i tale, og hvis ikke de vil ændre linjeføringen, at de så vil se på, hvordan vi kan få sænket farten sammen, siger Nina Munck Nørgaard.

Formand for teknik- og miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) afviser klart, at dialogen mellem borgere og kommune har været mangelfuld i forbindelse med den kommende cykelsti til Røsnæs.

- Borgerne har været indkaldt til borgermøde via e-boks, og der var høring om linjeføringen, inden vi besluttede den endeligt i foråret. Der har været rig mulighed for at komme med høringssvar dengang, så der er ikke noget at komme efter.

Og der har netop været fokus på dialog med borgerne, siger han.

- For udvalget har det været utrolig vigtigt at høre borgerne, før vi traf beslutningen om linjeføringen, og der har været rigtig, rigtig meget dialog. Faktisk har dialogen for­længet processen, og så ændrede vi jo linjeføringen på stykket fra Friskolen på Røsnæs og ned til Nybyvej, netop efter henvendelser fra borgere, siger han.

I forhold til at ændre linje­føringen gennem Ulstrup og føre cykelstien nord om byen til Ågerupvej, kommer det ikke til at ske. Linjeføringen er besluttet, og kontrakten med entreprenøren er underskrevet, understreger udvalgsformanden.

- Det er en postgang for sent, vi snakker om det her. Men i forhold til at køre nord om byen, ville det være en omvej for cyklisterne, og der er ikke mange cyklister, der friviligt tager en omvej. Det kan man ikke få folk til, og det ville være helt galt at lægge den så meget nordpå, siger Jakob Beck Jensen.

I forhold til trafiksikkerheden på Røsnæsvej gennem Ulstrup er der for ham ingen tvivl om, at den vil blive øget, når cykelstien kommer.

- Alene cykelstien vil gøre bilisterne mere opmærksomme. Derudover vil der komme krydsningsheller, siger han.

Hvordan forholder du dig til, at borgerne er bekymret for deres udsyn, når de skal køre ud af deres indkørsel?

- Jeg mener, at de andre ting opvejer det med udsynet. Min pointe er, at det her for alle bliver meget sikrere. Derudover vil jeg sige, at jeg, hvis det var mig, der havde dårligt udsyn på grund af min hæk, ville tænke over, om den skulle gå helt ud til vejen, siger han.