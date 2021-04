Ny citychef præsenteret

På et pressemøde i Kalundborgegnens Erhvervsråds lokaler præsenterede handelstandssforeningen Vores Kalundborg torsdag formiddag den nye citychef, Svend-Erik Kristensen, for offentligheden.

Den nye citychef skal overtage den rolle som aktivitetskoordinator, som tidligere er blevet bestredet af Anita Winther og hendes efterfølger Mei Kanstrup, og der er nok at tage fat i efter et år med flere lange nedlukninger af detailhandlen

Ifølge jobopslaget skal den nye citychef blandt andet arbejde for at løfte handelslivet i Kalundborg og tiltrække nye kunder til byen. Det skal blandt andet ske ved at arrangere nye aktiviteter i Kalundborg og ved at udvikle en egentlig marketings- og kommunikationsstrategi for Vores Kalundborg.