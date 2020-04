Ny chef for ledelse, jura og kommunikation ansat

Han overtager jobbet efter Berit Kjær Petersen, som har fået nyt job i Furesø Kommune som centerchef. Søren Abildtrup kommer fra en lignende stilling i Esbjerg Kommune, hvor han har været de seneste seks år. - Søren blev valgt af et enigt ansættelsesudvalg, fra et i øvrigt meget stærkt felt af ansøgere. Jeg ser meget frem til at byde ham velkommen her i Kalundborg Kommune. Søren har alle de faglige kvalifikationer vi kunne drømme om, god erfaring og nogle åbenlyse menneskelige kvaliteter, der betyder at vi har fået ansat endnu en kompetent leder i kommunen, påpeger Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør i Kalundborg Kommune.

Det bliver den 56-årige Søren Abildtrup, der bliver ny sekretariatschef for Ledelse, Jura og Kommunikation i Kalundborg Kommune – og dermed kommer til at stå i spidsen for det sekretariat, der direkte understøtter Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og Direktionen.

20 års kommunal erfaring

Søren Abildtrup glæder sig til at komme i gang med at løse opgaven i Kalundborg Kommune og komme tæt på kommunen og ikke mindst borgerne:

- Jeg har et positivt indtryk af Kalundborg Kommune, som jeg har fulgt fra sidelinjen. Jeg mener, at kommunen har nogle spændende tanker, der lægger op til at invitere borgene endnu mere indenfor i forhold til at få løst en række af fremtidens opgaver. Og med 20 års kommunal erfaring, der spænder fra økonomistyring og politikerbetjening til kommunikation og andre stabsfunktioner, er jeg overbevist om, at jeg kan bidrage positivt til at udvikle tværfagligheden i Kalundborg Kommune, siger han.

Inden stillingen i Esbjerg har Søren Abildtrup bestridt en række ledelsesposter i kommuner såvel øst som vest for Storebælt.

Søren Abildtrup er netop vendt tilbage til Sjælland efter 15 år i det jyske. Han er gift med Marianne, der er sygeplejerske. Fritiden bliver brugt på familie, roning og golf.