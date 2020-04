Ny centerchef for Misbrug og Socialpsykiatri

Fra den 1. juni 2020 hedder centerchef for Misbrug og Socialpsykiatri i Kalundborg Kommune Randi Brodin.

Det er et enigt ansættelsesudvalg nået frem til.

Hun kommer fra en stilling i Sorø Kommune som centerleder for Handicap og Psykiatri.

- Med ansættelsen af Randi får vi en leder, der har et sikkert blik for ledelse og bred erfaring inden for psykiatri og ledelse. Hun har over 15 års ledelseserfaring inden for det faglige område, så vi er overordentligt glade for at byde Randi velkommen på posten, siger kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen.