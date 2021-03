Conni Simonsen bliver ny centerchef for Engineering and Science d. 1. april. Foto: SJ-medier

Artiklen: Ny centerchef for Engineering and Science

Ny centerchef for Engineering and Science

Conni Simonsen sætter sig i stolen for ny centerchef for Engineering and Science d. 1. april. Hun glæder sig til at blive en del af det unikke samarbejde mellem Absalon, industrien og kommunen i både Kalundborg og Næstved.