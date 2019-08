Se billedserie Den 51-årige Shaun Gamble fik onsdag overrakt nøglerne til café lokalet i det nye fælleshus i Kalundborg Havnepark. Han håber at være klar til at åbne caféen senere på efteråret. Foto: Thomas Olsen

Ny café på vej i havneparken

Kalundborg - 29. august 2019 kl. 20:02 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag fik Shaun Gamble overrakt nøglerne til caféen i det nye fælleshus i Kalundborg Havnepark, og kunne for første gang låse sig ind i lokalet, som han indenfor den kommende måned planlægger at indrette til en helt ny café i Kalundborg.

Shaun Gamble er indehaver af Costa Kalundborg Kaffe, og er kendt for sin lille kaffevogn, der blandt andet har været at finde i havneparken denne sommer. Han har dog længe haft ambitioner om mere.

- Kaffen startede som en hobby, men jeg er nået til et punkt hvor jeg gerne vil noget mere med det, og så er det nødvendigt med en egentlig butik eller café, siger Shaun Gamble og fortsætter:

- Jeg har en fortid indenfor byplanlægning, og har i New Zealand set hvad der kan komme ud af det, når man forvandler et tidligere industriområde til et rekreativt område. Man er allerede nået langt i Kalundborg, og jeg tror det kan blive et rigtig godt sted til en café, siger han.

Caféen i fælleshuset vil blive inspireret af Shaun Gambles rødder i New Zealand og i lokale forhold.

- Jeg forestiller mig, at caféen skal have et tema, som hedder New Zealand og Røsnæs. Den skal have et rustikt og hyggeligt indtryk, og det skal være et arbejdende værksted, hvor kunderne kan følge med i, at jeg brygger deres kaffe, fortæller Shaun Gamble.

Præcis hvornår den nye café kommer til at åbne ved Shaun Gamble endnu ikke, men han tænker at den måske vil være klar til at åbne til oktober.

- Vi er så sent henne på året, at jeg ikke behøves haste det igennem for at få den klar til en sæson, som alligevel er overstået. Samtidig er jeg nået en alder, hvor jeg ikke gider stresse over tingene. Jeg vil have lov til at gå og hygge mig med at indrette caféen og tage mig tid til at sørge for, at det blive gjort ordentligt, siger han.

Efter planen skal caféen holder åbent året rundt.

- De præcise åbningstider har jeg endnu ikke fastlagt. I sommerperioden vil caféen måske skulle have åbent hver dag, i vinterhalvåret måske knap så meget, men det er meningen, at der skal være café på havnen hele året, siger Shaun Gamble.

Caféen bliver på omkring 65 kvadratmeter, og får alt efter indretningen plads til mellem 25 og 35 gæster indenfor. Derudover er der plads til flere gæster på terrassen foran caféen.