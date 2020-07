Ny café i genbrugsbutik

Efter godt et års pause er genbrugs- og redesign-butikken Finurlig genopstået i Kalundborg. Men ikke helt i samme form, som da butikken havde adresse på Kordilgade. Butikken, der ejes af Kelly Sandberg, har fået nyt navn og ny adresse. Tirsdag blev lokalerne åbnet for publikum og kunder på den nye adresse på Strandstræde 2, i kælderen under Grand, under det nye navn Team ReLiving.