Se billedserie Ung Kalundborg slår på mandag dørene op til en helt ny café på Skovbrynet, der kommer til at holde åbent fire dage om ugen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny café for unge slår dørene op på mandag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny café for unge slår dørene op på mandag

Kalundborg - 30. oktober 2020 kl. 18:15 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

På mandag slår Ung Kalundborg dørene op til en helt ny café på Skovbrynet for de 13 til 18-årige, som kommer til at erstatte den tidligere fritidsklub Juniorgrotten.

Caféen, der har fået navnet Café UNG, kommer til at holde åbent om eftermiddagen og om aftenen fire dage om ugen og skal fungere som et nyt fællesskabsskabende værested, hvor de unge kan købe en café latte eller lemonade, lave lektier, høre god musik, spille brætspil og ikke mindst være sammen med nærværende voksne og andre unge mennesker, oplyser Ung Kalundborg.

- Måske lidt i modsætning til, hvad klubber har været de sidste 10-20 år, vil vi gerne lave en klub, hvor der er plads til alle unge i Kalundborg, lige fra de veltilpassede og de ikke så tilpassede til dem, der går på gymnasiet, og dem der går i slut folkeskolen.

Derfor har vi også indrettet os i en mere moderne stil, siger ungdomsskoleleder Kasper Greve Sørensen og uddyber, at hvor klubber ofte har været indrettet med tunge møbler og træ over det hele, har man prøvet at skabe et rum i en moderne café-stil.

- Vi har fået lavet en virkelig lækker café med en rigtig café-kaffemaskine og danskvand i hanerne, så vi kan lave lemonade. Det er blevet virkelig lækkert, siger lederen.

I caféen kommer man med tiden også til at kunne købe sunde alternativer til slik, som eksempelvis sandwich og wraps.

Der vil fast være to voksne i åbningstiden, der bliver fra kl. 14 til 21 mandag til torsdag.

Hjælp til lektier I ungecaféen kan de unge desuden få hjælp til at lave lektier, da ungdomsskolen opretter et lektiecafétilbud fire dage om ugen, som skal varetages af læreruddannede og ungecaféens personale.

- Miljøet skal være mere studiemindet, så de unge, der kommer, har mulighed for at sidde og lave lektier og få hjælp til lektier samtidig med, at der vil være flere aktiviteter i løbet af eftermiddagen og aftenen, forklarer ungdomsskolelederen.

Musik til Open Stage Om onsdagen fra kl. 19 til 21 vil der eksempelvis være Open Stage i et område af caféen, hvor unge fra Musisk Skole får mulighed for at optræde for andre, hvis de har mod på det.

Ifølge Kasper Greve Sørensen har ungdomsskolen i forvejen et rigtig godt samarbejde med Musisk Skole, hvilket kun vil blive forstærket, når der i løbet af vinteren bygges en tilbygning mellem de to skoler, der ligger ved siden af hinanden, så der kommer til at være fri passage mellem bygningerne.

Det er ikke mere end 14 dage siden, at Kalundborg Ungdomsskole kom på plads i det gamle 10. klassecenter på Skovbrynet, hvor også Sprogskolen holder til. Inden da lå ungdomsskolen på Skovbrynet 51.