Ny børnehave kan blive model for andre byggerier

- Atra arkitekter har givet et rigtigt godt bud på, hvordan vi løser opgaven med at skabe de bedst mulige rammer for vores børn, og for de voksne, der arbejder med at passe børnene. Det har været vigtigt med en fleksibel løsning, hvor for eksempel udsving i børnetal ikke kommer til at gå ud over funktionalitet af institutionen og trivsel for børn og voksne, forklarer direktør for børn- og ungeområdet i Kalundborg Kommune, Michael Gravesen.