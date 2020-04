Ny børnebog sælges i lokale legetøjsbutikker

Langsomt begyndte historien om katten, som ønskede at være en fugl, at forme sig. Rita Schmidt Sørensen fra Kalundborg udgav i 2019 sin første bog ”I livets efterår - seniorliv med uventet forløb”. Her er salget godt, og der har også været bud efter Rita Schmidt Sørensen flere gange til at holde foredrag om bogen. Den nye børnebog handler om den lille kat Miv, som skal flytte hjemmefra. Den lille kat vil gerne være en fugl, og det giver bagslag flere gange. Børn vil kunne spejle sig i historien, blandt andet i forhold til at prøve nye ting af og at lære sig selv at kende og ikke at prøve at være en anden end man er inderst inde. Da Rita Schmidt Sørensen havde lavet det første manuskript til bogen, prøvede hun først at læse den for sine to børnebørn Isak og Noah, hvilket gik godt. Herefter læste hun bogen for 0.- 1. klasse på Friskolen på Røsnæs, og da det også gik rigtig godt, besluttede Rita Schmidt Sørensen sig for at bogen skulle udgives. Hun har fået støtte af Veluxfonden til at udgive den, og det er grafiker Charlotte Engel fra Jyderup, som har stået for design og layout af bogen.

