Ny beslutning kan bringe skolesammenlægning tættere på

Kalundborg - 28. februar 2018

R, V og DF stemte for, mens resten af kommunalbestyrelsen stemte imod godkendelsen af en justering af styringsvedtægten for Kalundborg Kommune. Det kan lyde tørt, men justeringen, der blev vedtaget med stemmerne 16 for og 11 imod, betyder, at Kalundborg Ungdomsskole flyttes fra at høre under Børn- og Familieudvalget til at høre under Kultur- og Fritidsudvalget.

Dermed kommer ungdomsskolen under samme udvalg som Musisk Skole, hvilket kan bringe en sammenlægning af de to skoler tættere på.

- Man blander pærer og æbler her, og desuden kender vi ikke ungdomsskolens fremtid, hvorfor det er forkert at drøfte det her nu, sagde Gunver Jensen (S).

- Denne her sag handler alene om, hvilke udvalg ungdomsskolen hører under, forsøgte borgmester Martin Damm (V) sig med.

Så let slap han dog ikke. - Bekendtgørelsen om ungdomsskolen hører under Undervisningsministeriet. Derfor er det mærkeligt at placere den under Kultur- og Fritid i stedet for Børn- og Familie, sagde Niels Erik Danielsen (EL).

- Jeg forstår ikke ændringen. Var der gode argumenter, kunne jeg måske forstå den, men der er ikke nogen argumenter, sagde Thomas Malthesen Hiorth (SF).

Gitte Johansen (V) forsøgte at forklare ændringen.

- Ungdomsskolen handler meget om de unges fritid, og derfor giver det god mening, at lægge den under Kultur- og Fritid. For mig har det intet at gøre med sammenlægning, sagde hun.