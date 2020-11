Ny barselscafé på vej med sund brunch

- Jeg har siden, at jeg flyttede til Kalundborg Kommune mærket behovet for at lave større fællesskaber for alle de familier, der bor her, og ikke mindst for alle dem, som flytter til kommunen. Jeg vil skabe flere muligheder for de barslende eller hjemmepassende forældre, fortæller hun.