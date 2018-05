Ny badebro ved amfiscenen

- På sigt er vores vision i Amfi Vestsjælland at skabe et helt rostadion herude, og man kan sige, at det her en lille begyndelse. Men nu og her er badebroen en gevinst for de lokale i Bregninge og andre nysgerrige, som har lyst til at bruge naturen og faciliteterne herude, siger Dan Bisp fra Amfi Vestsjælland, som har mellem fem og syv større arrangementer på scenen om året, samt veteranbiltræf hver anden onsdag i sommerperioden.