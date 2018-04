Ny app til biblioteket

- Man kan også gå på opdagelse i aktuelle inspirationstemaer, hvor man finder alt fra gode børnebøger over sidste års bedste udgivelser til bøger »Især for mænd«. Brug for gode læsetips til haven, nu hvor foråret er over os? Så tjek anbefalingerne i kategorien »havetid«. Vi opdaterer hele tiden, så man får nye aktuelle forslag til læsningen, fortæller Sigrid Nielsen-Boreas.

Biblioteket hjælper

Har man problemer med at installere app'en, eller vil man gerne have et bedre overblik over, hvad man kan bruge den til, så kan man benytte biblioteket i Høng, Gørlev eller Kalundborg mandag d. 7. maj, hvor medarbejderne står klar til at hjælpe.