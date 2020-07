Ny aktivitetskoordinator til Vores Kalundborg

Anita Winther, der har været aktivitetskoordinator for Vores Kalundborg de seneste fem år, har - som tidligere omtalt i Nordvestnyt - sagt sit job op, og den aktuelle »mini-byfest« i Kalundborg er hendes sidste opgave for byens handelsstandsforening.

Salg, service og events både internationalt og i Danmark har været de gennemgående temaer i hendes arbejdsliv, og Mei Kanstrup har boet ni år i udlandet - i USA et år, to år i England og seks år i Frankrig.

Nordvestnyt har rettet henvendelse til Vores Kalundborg om den nye aktivitetskoordinator, som fredag var rundt i byen sammen med Anita Winther, men formand Brian Sønder Andersen fortæller, at man fra Vores Kalundborgs side først vil præsentere den nye aktivitetskoordinator i slutningen af den kommende uge:

- Vi synes, at Anita Winther skal have lov at afslutte mini-byfesten, inden vi præsenterer hendes afløser, siger Brian Sønder Andersen.