Ny aftale skal øge bosætning og beskæftigelse

Ny aftale skal øge bosætning og beskæftigelse

Kalundborg - 02. oktober 2020

Den socialøkonomiske virksomhed Symb og Kalundborg Kommune indgår samarbejde om unge, studerende og internationale borgere. Formålet er at styrke beskæftigelse og bosætning.

Samarbejdet, der er udformet som en rammeaftale, har blandt andet fokus på at skabe ungdoms- og studiemiljøer udenfor uddannelserne samt at skabe grundlag for innovativt iværksætteri og tværgående erhvervscaféer. Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Vi glæder os til, at Symb i endnu højere grad bliver involveret i den tværgående indsats for kommunens internationale borgere, for de studerende og for de unge, som har brug for netværk og aktiviteter, der bringer dem tættere på job eller uddannelse, udtaler bestyrelsesformand for Symb Søren Mariegård.

Kalundborg Kommune investerer 240.000 kroner i samarbejdet i 2021, hvor Symb lægger lokaler til, gennemfører events, bidrager med frivilligt engagement og udformer fortællinger og dokumentationsmateriale på diverse platforme.

- Symb kan tilbyde andre aktiviteter end Kalundborg Kommune kan, og derfor er det et meget interessant samarbejde, der startes op nu med henblik på at skabe en vifte af tilbud til borgere i Kalundborg Kommune, udtaler sekretariatschef ved Kalundborg Kommune Søren Abildtrup.

Symb driver et borger- og iværksætterhus på Kalundborg Station, hvor alle borgere fra Kalundborg Kommune kan møde op og sætte gang i og drive aktiviteter som eksempelvis fællesspisning, erhvervscaféer og storytelling.

- Symb arbejder med at skabe rammer for aktiviteter sammen med frivillige engagerede borgere i stærke netværk, og det er netop disse kompetencer, vi sammen med Kalundborg Kommune sætter i spil med denne rammeaftale, udtaler sekretariatsleder i Symb Louise Kolbjørn.

Gennem de seneste år er samarbejdet mellem kommunen og Symb blevet tættere, og det har været et gensidigt ønske at få samarbejdet formaliseret.

Rammeaftalen skal evalueres årligt og består af tre delaftaler med konkrete indsatser, som Symb skal levere i 2021 indenfor følgende områder: 1. Indsatser målrettet unge med henblik på, at flere kommer tættere på at komme i uddannelse eller job. 2. Indsatser for internationale borgere. 3. Indsatser målrettet studerende i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.