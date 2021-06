Ny aftale: Ny arkitektuddannelse får 14 mio. kroner

- Et meget bredt flertal af Folketingets partier er enige om at sætte en helt ny retning for uddannelsespolitikken i Danmark. Vi ændrer på de grundlæggende strukturer, så vi vender det sug ind mod de største byer, vi har set på uddannelsesområdet de seneste årtier. Samtidig styrker vi markant økonomien for de uddannelser, vi allerede har uden for de største byer. Det er svært at overdrive, hvor vigtigt dette er i forhold til at understøtte vores politiske ambition om, at man skal kunne bo, leve og uddanne sig i hele Danmark. Med aftalen sikrer vi, at Danmarks unge også i fremtiden får mulighed for at tage en uddannelse uanset, hvor i landet de bor, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.