Ny åben rådgivning skal virke forebyggende

14. oktober 2020

Borgere, der kæmper med misbrug, karakterpres eller andre problemer indenfor det socialpsykiatriske område, vil kunne møde op i en ny, åben rådgivning i begyndelsen af det nye år, hvis ellers alt går efter planen.

Der arbejdes nemlig i øjeblikket på at åbne et sådant tilbud flere steder i kommunen, fremgår det af et arbejdspapir fra administrationen, hvor to biblioteker nævnes som mulig placering for tilbuddet.

Tanken er, at det skal være gratis og anonymt, og at det skal henvende sig til alle, som oplever, at hverdagen er blevet for udfordrende, hvad enten det er fordi, man lige er blevet skilt, eller fordi man har brug for hjælp til at udfylde et ansøgningsskema til sociale ydelser.

De åbne rådgivninger skal bemandes med en kvalificeret medarbejder, der kender vejen videre ind i kommunen, og som ikke giver slip, før bolden er givet videre.

- Det handler om at vende folk i døren, inden deres problem bliver et langvarigt behov for hjælp. I dag kan der være lang vej gennem systemet, inden man bliver visiteret.

- Her får man muligheden for at trække i nogle tråde med det samme, siger formand for socialudvalget Gitte Johansen (V) og tilføjer, at udvalget, der blev præsenteret for arbejdspapiret i sidste uge, er meget begejstret.

Flere skal have gavn af forebyggende tilbud I følge arbejdspapiret skal det nye tilbud også omfatte to tidlige, forebyggende og tidsafgrænsede forløb. Forløbene eksisterer allerede, men hvor de før har været begrænset til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, skal det nu være muligt for alle med et behov at blive visiteret til dem, oplyser voksenspecial- og psykia­trichef Lars Aarøe Hansen.

Der er tale om et gruppebaseret trænings- og afklaringsforløb på tre måneder, som eksempelvis kunne indeholde mindfulness eller »fem veje til et godt liv« samt et individuelt træningsforløb på op til seks måneder, hvor der gives hjælp til konkrete og afgrænsede udfordringer.

I den åbne rådgivning skal der kunne henvises til både visiterede og uvisiterede indsatser.

Administrationen foreslår, at den nye åbne rådgivning kommer til at holde åbent mandag til torsdag kl. 13-16 og fredag kl. 10-12 på et bibliotek i henholdsvis nord og syd. Til placeringen siger Gitte Johansen:

- Det er ikke sikkert, at bibliotekerne er egnet. Man skal have et lokale, hvor man kan tale i fortrolighed, siger hun og tilføjer, at der på udvalgsmødet i sidste uge også blev udtrykt et ønske om, at tilbuddet bliver geografisk bredt forankret.

Tilbud udspringer af ønske om at spare Idéen til den åbne rådgivning udspringer af budget 2020, hvor kommunalbestyrelsen på baggrund af fire anbefalinger fra Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed lavede fire hensigtserklæringer indenfor det specialiserede voksensocialområde. Formålet var at skabe økonomisk råderum.

Den åbne rådgivning og de to forebyggende indsatser udspringer af én af disse hensigtserklæringer og skulle i 2021 føre til en besparelse på 0,5 mio. kroner, 1 mio. kroner i 2022 og 1,8 mio. kroner i 2023.

- Vi undgår, at borgerne ender med at skulle have nogle dyrere indsatser, ved at vi sætter ind tidligere, siger Lars Aarøe Hansen, der håber, at tilbuddet kan være klar i begyndelsen af 2021.

Inden tilbuddet bliver en realitet skal et færdigt forslag fra administrationen godkendes i socialudvalget.