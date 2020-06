Se billedserie Brugsuddeler Casper Petersen er glad for, at man nu kan se det færdige resultat af den omfattende ombygning. Fotos: Jørn Nymand

»Ny« SuperBrugs er ved at være en realitet

Kalundborg - 21. juni 2020 kl. 11:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden midten af februar har der været gang i ombygningen af SuperBrugsen i Svebølle Centret - det største og vigtigste omdrejningspunkt i det lokale center. Ganske få håndværkere er stadig i gang, men kun med finpudsningen af det store renoveringsarbejde, som har kostet godt ni millioner kroner.

Brugsuddeler Casper Petersen er glad for, at arbejdet næsten er afsluttet, og han glæder sig over at stå i spidsen for en topmoderne SuperBrugs, som kan tilfredsstille alle kundernes indkøbsbehov - og nu i tidssvarende og miljørigtige omgivelser, hvor der er tænkt på klimabelastningen ved indkøb af nye og miljøvenlige køleanlæg i supermarkedet.

- Kunderne føler, de nærmest har fået en større butik, men det er altså ikke tilfældet. Det er bare indretningen, vi har lavet om på, og det er kun kasserne og frugt- og grøntafdelingen, som er placeret samme sted som i februar, da arbejdet gik i gang.

Alligevel er der noget nyt ved frugt- og grøntafdelingen, da den nu er afkølet for at holde varerne friske og indbydende.

SuperBrugsen er den eneste dagligvarebutik i Svebølle, så uddeler Casper Petersen skal hele tiden sørge for, at butikken kan tilbyde varer i flere prisklasser.

I det hele taget er der nok at se til i den store SuperBrugs, hvor 33 medarbejdere er garanter for, at hylderne er fyldt op, så kunderne kan få fyldt indkøbskurven og -vognen med præcist de varer, de kommer efter.

Den store renovering af butikken har været længe undervejs.

- Ja, vi begyndte at tale om det for omkring tre og et halvt år siden, og nu er det så endeligt på plads, fortæller Casper Petersen.

Men han har stadig flere drømme og planer i skuffen, der venter på at blive realiseret og som kan være med til igen at løfte SuperBrugsen til endnu et nyt niveau.

- Det næste vi går efter, det er at etablere en åben slagterafdelingen med en betjent disk, og så er der tillige planer om at udvide butikken, som er på 1.030 kvadratmeter, lyder det fra en smilende og optimistisk brugsuddeler.