Ny Reersø-formand vil ændre vedtægter

Kalundborg - 29. marts 2018 kl. 08:16

Balladen om Reersøs mulige indlemmelse i Naturpark Åmosen nåede sit formentlige klimaks i søndags, da 153 af Reersø Lokalråds medlemmer stemte for at trække forslaget om at blive en del af naturparken tilbage, mens kun 31 stemte imod.

Nu skal foreningens vedtægter ændres, så man ikke igen kommer ud i en situation, hvor en lille gruppe borgere tager beslutninger, der berører alle beboere på Reersø. Det siger lokalrådets nye formand Johnny Lihme, der overtog posten, da samtlige bestyrelesmedlemmer inklusiv formand Petra van Kleef trådte tilbage på generalforsamlingen i søndags.

-Vedtægterne skal laves om, så det ikke sker igen. Det her er ikke en helt almindelig sag. Den vedrører alle på Reersø, og derfor skulle alle også have været hørt fra starten af, siger den nye formand.

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på vedtægtsændringen, som ifølge planen skal præsenteres på næste års generalforsamling. Derudover arbejdes der nu på et officielt skriv fra lokalrådet til kommunen, hvor man giver udtryk for, at der ikke er opbakning til, at Reersø bliver en del af Naturpark Åmosen, fortæller Johnny Lihme.

Han har stået i spidsen for en underskriftsindsamling mod planerne, været med til at mangedoble lokalrådets medlemstal op til generalforsamlingen og altså nu overtaget formandsposten for en bestyrelse, som modstanderne af planerne havde klar til lejligheden.

Havde bestyrelse klar - Ja, vi havde en bestyrelse klar, men jeg har ikke ønsket, at vi skulle være lokalråd. Vi har prøvet at få den gamle bestyrelse i tale, så vi kunne udtrykke vores holdning, men de havde jo gravet sig fuldkommen ned. Det her var den eneste måde, hvorpå vi kunne blive hørt, siger Johnny Lihme.

Sagen har jo splittet Reersø. Kan I samles igen?

- Det har udviklet sig på en uheldig måde, men vi skal jo videre, og det sagde den gamle bestyrelse også ved sin afgang. Jeg bærer ikke nag til nogen og håber, at vi kan se hinanden i øjnene her bagefter, siger han.

I første omgang skal kommunens Teknik- og Miljøudvalg nu tage stilling til sagen, formentlig i maj. Johnny Lihme håber nu, at sagen bliver afviklet hurtigt, så planerne om at inddrage Reersø i Naturpark Åmosen kan blive lagt i graven.

- Jeg håber, at sagen kan blive afgjort i første hug, så vi ikke skal ud i en ny høringsrunde, siger han.