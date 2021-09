Senere i år vil Vejdirektoratet og Sund&Bælt fremlægge resultat af undersøgelse for, hvordan en Kattegatforbindelse kan etableres. Illustration: Cowi

Ny Komite vil i tæt samarbejde med lokale nej-sigere

Kalundborg - 16. september 2021 kl. 18:21 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Den nye Kattegatkomite arbejder tæt sammen med græsrodsforeningerne Nej til motorvej på Røsnæs, Nej til motorvej på Asnæs, Stop motorvej på Samsø og Østjyder mod Kattegatforbindelsen.

Det fastslår de tre lokalpolitikere bag styregruppen. »Den Nye Kattegatkomite - for natur og bæredygtighed« vil blive stiftet fredag 17. september kl. 11.00 på Samsø Energiakademi:

- Vi har allerede haft dialog med flere folketingspolitikere samt lokalpolitikere, vi har udgivet en Grønbog om emnet samt afholdt en høring om Kattegatforbindelsen i Fællessalen på Christiansborg, siger Kalundborg-politikeren Niels Erik Danielsen.

I en fællesudtalelse fra styregruppens tre medlemmer hedder det videre:

»Vi ønsker at blive høringsberettiget på lige fod med den nuværende Kattegatkomite. Den nye Kattegatkomite vil arbejde aktivt for at få indflydelse på projektet i alle dets faser og på alle niveauer, og vil deltage i møder med alle relevante aktører, hvad enten det er

Folketinget, Vejdirektoratet, kommunerne, eller fagpersoner, der måtte være tilknyttet projektet. Den nye Kattegatkomite vil også søge foretræde for Folketingets transportudvalg og vil medvirke i interviews og debatter i aviser, radio, TV m.fl«.

- Tanken med komitéen er, at den skal bestå af medlemmer af Kommunalbestyrelser, Regionsråd og Folketing og som er imod etableringen af en Kattegatforbindelse. Kandidater til KV21 og til Folketinget er også velkommen til at slutte op om Den nye Kattegatkomite.

Kresten Bjerre (B), Odder Kommune, Ulla Holm (SF) fra Samsø og Niels Erik Danielsen konstaterer, at »forberedelserne til at etablere en ny Kattegatforbindelse med motorveje og højhastighedsbane over Røsnæs, tværs over Samsø og i land på Odderkysten er i fuld gang«:

- Cowi har marts 2020 gennemført første del af en forundersøgelse om linjeføringen, Vejdirektoratet har i november 2020 afdækket mulige løsningsmodeller, og nu venter vi på Vejdirektoratets og Sund&Bælts endelige forundersøgelse, hvor forskellige linjeføringer, tekniske løsninger, natur- og miljømæssige konsekvenser vil blive belyst. Forundersøgelsen forventes offentliggjort inden årets udgang.

- Og derefter vil der blive sat i gang i en VVM-undersøgelse, som antagelig vil koste 250 millioner kroner eller mere, og så er vejen afstukket frem mod en anlægslov, som i givet fald kan vedtages i 2024 eller 2025 - og så vil Kattegatforbindelsen kunne indvies i 2035 eller 2036, siger de tre styregruppemedlemmer - og så konstaterer de:

»Alle ved, at når først en VVM-undersøgelse går i gang, så er det nærmest umulig at få stoppet projektet. Derfor ønsker »Den nye Kattegatkomite - for natur og bæredygtighed« at påvirke beslutningen før en VVM-undersøgelse besluttes.

- Vi vil som en af de første handlinger forlange af Vejdirektoratet og Sund&Bælt, at forundersøgelsen skal beregne, hvor stor en samlet mængde CO2 der vil blive udledt i forbindelse med anlæggelsen af en Kattegatforbindelse. Det gælder alle faser, hvilket ikke er tilfældet i den

vedtagne infrastrukturplan.

- Foreløbige beregninger viser en udledning af 4 - 5 millioner tons CO2 eller mere. Dermed vil en ny Kattegatforbindelse ikke være bæredygtig og i modstrid med Klimalovens målsætninger, siger Niels Erik Danielsen.

Borgmester: Useriøst

Borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V), medlem af Kattegatforbindelsen, siger, at Niels Erik Danielsen tidligere har plæderet for, at »skal vi have en Kattegatforbindelse, skal der også bygges en højhastighedsbane«:

- Dengang ville Danielsen have begge dele. Nu vil han ikke have noget. Jeg synes, det er useriøst. Men jeg hylder retten til at ytre sig, også gennem initiativer til nye foreninger.

Niels Erik Danielsen: - Der er kommet meget til af nye informationer siden den debat i kommunalbestyrelsen.

Martin Damm peger på en forbindelse via Asnæs, Og det vil, som en hvilken som helst anden løsning, være ødelæggende for naturen, siger Niels Erik Danielsen.

Den første Kattegatkomité blev etableret i 2008 på initiativ af Bent Hansen, daværende regionsrådsformand i Region Midtjylland, Nicolai Wammen, daværende borgmester i Aarhus Kommune og Anders G. Christensen, daværende borgmester i Favrskov Kommune og dengang formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland.

Den bestående Kattegatkomités formål er, at:

Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Danmark.

Påvirke Folketinget til at igangsætte en tilbundsgående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse.

Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse.