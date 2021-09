To politiske modsætninger, borgmester Martin Damm (V) (tv) og Niels Erik Danielsen (Ø). Nu har de formelt sæde i hver sin Kattegatkomite. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ny Kattegatkomite vil slås for at hindre forbindelsen

Kalundborg - 16. september 2021 kl. 13:05 Af Bjarne Robdrup

Tre kommunalpolitikere fra Odder Kommune, Samsø Kommune og Kalundborg Kommune vil slås for at undgå, at Danmark i løbet af 2030`erne indvier i en ny Kattegatforbindelse. Og de kræver at blive høringsberettiget i samme omfang som den eksisterende komite.

Det politiske initiativ, der får navnet »Den nye Kattegatkomité - for natur og bæredygtighed«, stiftes og præsenteres officielt fredag middag på Samsø.

- Formålet med dannelse af komitéen er ganske enkelt at danne en politisk modvægt til den bestående Kattegatkomité, som fungerer som en lobbyorganisation, der arbejder aktivt for realiseringen af Kattegatforbindelsen, siger Kalundborg-politikeren Niels Erik Danielsen (Ø), der sammen med Ulla Holm (SF), folkevalgt på Samsø, og idemanden til den nye komite, Kresten Bjerre, (B) Odder Kommune, nu vil samle opbakning i hele landet til et nej til etablering af en tværgående trafikforbindelse.

- Vi betragter en eventuel Kattegatforbindelse som ødelæggende for natur og landskaber i de berørte områder og finder, at forbindelsen vil være klimamæssigt uspiselig, da CO2-udledningen vil være enorm ved anlægget af broer og motorveje - og derfor ikke bæredygtigt, præciserer de tre folkevalgte.

Og kritikken stopper ikke der:

- Økonomisk hænger projektet ikke sammen, da det vil blive Danmarkshistoriens absolut dyreste infrastrukturprojekt, som en brugerbetaling ikke vil kunne finansiere.

Medlem af den eksisterende Kattegatkomite, borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V):

- Jeg synes, at Niels Erik Danielsen taler med to tunger. Han har tidligere tilkendegivet, at der til en en Kattegatforbindelse i givet fald skulle tilknyttes en højhastighedsbane.

Anders Kühnau, formand for Kattegatkomitéen, har denne kommentar til dannelsen af Den nye Kattegatkomite:

»I et demokratisk samfund står det enhver frit for at slutte sig sammen i foreninger. Jeg noterer mig, at mens Kattegatkomitéen arbejder for en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland, er den nye komité imod forbindelsen. Det er naturligt, at meninger brydes, derfor håber jeg også, at vi kan få en dialog med den nye komité«.