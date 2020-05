Nul corona i Kalundborg

Statens Serum Institut udsender dagligt en epidemiologisk overvågningsrapport med opdaterede data om coronasituationen. Onsdag viste rapporten, at Kalundborg er en af de kommuner i landet, hvor der ikke har været registreret nye coronasmittede i syv dage i træk. Rapporten viser, at de nye tilfælde af smittede i høj grad opstår i og omkring hovedstadsområdet, mens landkommunerne har oplevet meget få smittetilfælde den seneste uge.

Andre tal fra seruminstituttet viser, at antallet af registrerede coronatilfælde i Kalundborg Kommune er 72. 2309 personer er blevet testet i kommunen. Tallene for nabokommunerne er 65 smittede og 1704 testede i Sorø, 357/5779 i Slagelse, 158/4194 i Holbæk og 54/1778 i Odsherred.

Blandt nabokommunerne ligger Kalundborg lavest på det, der kaldes "kumulativ incidens", som bruges til at sammenligne kommunerne imellem og som dækker over antal smittede per 100.000 borgere. Tallet for Kalundborg er 148. Herefter kommer Odsherred (163), Sorø (218), Holbæk (222) og Slagelse (451).