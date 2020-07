Kirsten Bodekær er - sammen med tre andre saxofonister - klar til at spille på gågaden i Kalundborg. Her ses hun med sin sopransax - den af saxofonerne, der ligner en klarinet. Foto: Claus Sørensen

Nu vover de sig ud på gaden

...så kan det godt kræve lidt mod at gå »public« for første gang.

Lørdag den 8. august gør de det: Optræder for første gang for et offentligt publikum. Det sker på Kalundborgs gågade, Kordilgade, hvor de efter aftale med Vores Kalundborg holder en lille koncert.

- Vi vil den 8. august byde på en lille koncert med saxofoner, og vi glæder os. Det er sjovt, at vi kan samle fire saxofonister her i provinsen, og at vi kan komme til at optræde her i en coronatid, siger Kirsten Bodekær.