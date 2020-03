Se billedserie Kalundborg Gymnasium er tomt. Eleverne er siden fredag blevet undervist derhjemme via forskellige it-løsninger. Privatfoto

Nu undervises gymnasieeleverne via skærmen

18. marts 2020

Allerede fredag havde elever og lærere på kommunens tre gymnasier skiftet klasselokale og tavle ud med forskellige it-løsninger for at gøre det muligt at leve op til statsministerens krav om ikke længere at møde fysisk op til undervisningen. Indtil videre er gymnasierne lukket de næste to uger for at afbøde smitten med coronavirus.

Og på alle tre gymnasier lader det til, at både elever og lærere har taget godt imod den nye undervisningsform, der altså foregår fra hjemmet via forskellige it-løsninger, som for eksempel Microsoft Teams, Google Docs og Lectio.

- Læren sender et link ud til eleverne, og så sidder man der og er sammen inde i sit eget rum. Læren kan se billeder af eleverne, man kan skrive til hinanden, dele skærme med hinanden og sende ting til hinanden, forklarer vicerektor på Høng Gymnasium og HF Rikke Lücking Larsen om it-løsningen Microsoft Teams og tilføjer, at de fleste elever allerede har prøvet den virtuelle undervisningsform, når for eksempel en lærer har haft barn syg.

Flere afleveringer

Rikke Lücking Larsen tilføjer, at eleverne kan opleve, at de i højere grad skal aflevere opgaver, end før, da det ikke i samme omfang er muligt at sidde og tale ud fra arbejdsspørgsmål.

Det bakker vicerektor på Kalundborg Gymnasium Mads Seneberg Christensen op om.

- Eleverne kan blive dynget til af opgaver, lige pludselig sender alle lærerne opgaver til dem, siger han og tilføjer, at både elever og lærere dog har taget virkelig godt imod den nye undervisningsform.

Lærere på Kalundborg Gymnasium har i løbet af dette skoleår været på kursus i Microsoft Teams og er nu virkelig blevet presset til at bruge it-løsningen, forklarer vicerektoren, der kalder det »held i uheld«. Idrætsundervisningen er dog en udfordring.

- Der, hvor vi har udfordringer, det er idrætsundervisningen. De kan selvfølgelig lave lidt teori, men det er ikke særlig meget, siger han.

Stolt rektor

På Allikelund Gymnasium var fjernundervisningen allerede oppe at køre torsdag, fortæller rektor Karen Marie Bach Christensen og tilføjer, at både lærere og elever har benyttet sig af undervisningsformen før, og at de har været gode til at omstille sig.

Hun har brugt mandagen på at tale med alle undervisere for at sikre, at de er trygge i den nye måde at udfylde lærerrollen på:

- Min oplevelse er, at de i den grad har evnet hurtigt at omlægge undervisningen, de har tænkt kreativt og i det hele taget håndteret situationen fantastisk, fortæller hun stolt og tilføjer, at flere undervisere har beskrevet, hvordan de har brugt en del af weekenden på at gennemtænke, hvordan de faglige forløb optimalt kan omdannes, og hvordan de gøres tilgængelige for eleverne, som jo også er i en helt forandret situation.

Udfordringer med Lectio

Ud over store driftsudfordringer med Lectio hele dagen mandag, melder gymnasierne ikke om tekniske problemer.

- Lectio havde desværre rigtig store driftsudfordringer hele dagen i går. Alle gymnasieeleverne sidder og skal uploade opgaver, men det fungerer igen i dag, fortæller Rikke Lücking Larsen tirsdag formiddag.

Lectio bruges blandt andet til elevernes skemaer og karakterer.