Hercules Fundering forventer at blive færdig med spuns­ramningen inden for 14 dage. Foto: Kalundborg Havn

Nu træder Ny Vesthavns form frem

Inde fra Kalundborg By kan man godt ane, at der sker fremskridt med Ny Vesthavn på Asnæssiden af Kalundborg Fjord. Entreprenørfirmaernes ak- tivitet med den 330.000 kvadratmeter store havneudvidelse er nemmere at holde øje med fra Gisseløre­tangen. Men det er fra luften, at man - med et dronefoto - får det allerbedste indtryk af, hvor langt Hercules Fundering på land og Wasa Dredging til søs er kommet med det store projekt.