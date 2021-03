Se billedserie Den metode, poderne benytter, er den nyeste, hvor vatpinden kun kommer få centimeter op i næsen. Foto: Mie Neel

Nu testes Høng-borgerne i egen by

Kalundborg - 10. marts 2021 kl. 16:16

Af Bjarne Robdrup

HØNG: De første - som altså var de sidste - stod ude på pladsen foran hovedindgangen til Høng-hallen.

Og i pæn afstand snorede køen sig gennem forhallen og videre ad den lange gang til hallens cafeteria, hvor indpakket og kittelklædt personale tog imod borgerne.

Pænt over 200 var blevet kviktestet for Covid-19 et par timer ud på eftermiddagen onsdag, i går.

Med Høng-hallen som ramme har Falck for Kalundborg Kommune etableret et såkaldt pop up-teststed, hvor borgerne uden forudbestilt tid kan blive testet - og få svar et kvarter efter.

Præcis den samme procedure er gennemført i Svebølle-hallen.

- Og husk, det er den nyeste testform, vi benytter, hvor pinden kun føres få centimeter op i næsen, siger teamleder Dan Bach Nielsen fra Falck.

10 ansatte styrer test-projektet i Høng, mens Dan Bach Nielsen har travlt med at sikre, at der er tilstrækkeligt med testudstyr til rådighed. Og så er der alle de personlige hensyn:

- Sig mig lige en gang, har du overhovedet holdt pause, siden vi begyndte for fire timer siden? spørger han i forbifarten en ung mand fra personalet.

Det har den unge mand ikke:

- Jeg tager lige en time mere, okay? spørger han og går uden at vente på svar.

Christian Pedersen er en af borgerne i køen.

- Jeg vil altså ikke fotograferes, siger han - og tilføjer:

- Jeg ser så dum ud med mundbind. Det siger min kone! Men jeg vil gerne sige, at det er rigtig godt, at kommunen laver lokale teststeder, så vi, der er lidt op i årene, ikke skal køre så langt,

Frisørerne Mie Stokholm og Susanne Aagaard, Studio 29 fik - som alle andre testede i dagens løb i Høng - den gode besked, at testen var negativ:

- Dejligt at man kan blive testet i sin egen by, konstaterer de to, der glæder sig til den dag, hvor frisørerne igen må finde saksen frem.

I Høng-Hallen kan man blive testet på mandage, onsdage, fredage og lørdage. Der er åbent i tidsrummet 9-19. Det vil tillige være muligt at blive kviktestet i Svebølle-Hallen på tirsdage, torsdage og søndage. Også her er der åbent i tidsrummet kl. 9-19.

I Kalundborg er kviktestcentret på Slagelsevej 121 fortsat åbent alle ugens dage fra kl. 8 til 20.