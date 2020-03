Se billedserie Jubilaren foran Kragerups hovedbygning mellem godsejer Birgitte Dinesen og godsforvalter Olav Ditlevsen. Henning Hansen har modtaget diplom fra Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - og snart modtager han også medalje fra Dronng Margrethe. Foto: Thomas Olsen

Nu tager Henning et år ad gangen på Kragerup

Kalundborg - 30. marts 2020

Da Kragerups traktorfører - og altmuligmand - Henning Hansen for otte år siden, før han rundede de 60, gik til sin arbejdsgiver, godsforvalter Olav Ditlevsen, var det hans plan at gå på efterløn.

Meen..man kunne jo også tage en lille tur mere, for Henning Hansen har aldrig lagt skjul på, at Kragerup Gods er en fantastisk arbejdsplads. Da han fyldte 63, rundede han lige Olav en gang mere - og de blev enige om, at det samarbejde var der ingen grund til at stoppe.

Men da traktorføreren for tre år siden fejrede 65 års fødselsdag, sagde han til chefen:

- Jeg kunne godt tænke mig at gå på deltid. Bare 37 timer om ugen!

Nu er Henning Hansen, afholdt som menneske og respekteret for sine faglige kundskaber, blevet 68 år - og tager et år ad gangen på jobbet. Og så holder han fri i december, januar og februar af hensyn til folkepensionen. Lige nu og her er det 40 år siden, at han fik ansættelse på Kragerup hos godsejer Erik Dinesen, far til Birgitte Dinesen. Hansen kom dengang fra et ansættelsesforhold som murerarbejdsmand i hovedstaden og boede med hustruen, Yvonne, og børnene i en mindre lejlighed i Ballerup. Og selvom der var hjerterum, kneb det i bogstaveligste forstand med pladsen. Så turen gik tilbage til Vestsjælland, hvor Henning Hansen er født tæt på Kragerup; til frisk luft, fast arbejde, nye kolleger og nye udfordringer. Og til en vederlagsfri bolig under godset med skov og træer og fuglefløjt - og meget mere plads.

Af tjenestehusmandskontrakten fra 1. april 1980 fremgår, at Henning Hansen fik ansættelse som landbrugsmedhjælper/traktorfører/altmuligmand. Af paragraf 2 fremgår, at »arbejderen er forpligtet til at møde til arbejde hver arbejdsdag til arbejdstids begyndelse; han påtager sig samvittighedsfuld og efter bedste evne at udføre ethvert på landbrugsejendommen forefaldende arbejde«..

Da Henning Hansen ved en stor reception på Kragerup i 2005 blev hyldet for de første 25 års ansættelse, modtog han fra Det Kongelige Danske Landhusselskab og fra Landbo-Centrum både diplom og sølvmedalje - foruden ubetinget hyldest fra arbejdsgiver og organisation.

Om kort tid modtager Henning Hansen endnu en medalje; Dronningens Fortjenstmedalje. Men corona har lukket af for alle former for officiel fejring af en medarbejder, som Olav Ditlevsen ikke lægger skjul på, han er meget glad for.

- Henning er fortsat den første, der møder ind, oftest mindst 20 minutter før arbejdstids begyndelse. Og kommer en kollega for sent, bare nogle sekunder over 7.30, vanker der morgenbrød. Det elsker han! Der er stor respekt om Hennings indsats - og han fortjener hver et positivt ord.