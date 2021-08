De otte radikale kandidater, som altså ikke vil gå i valgforbund med V: Fra venstre Mia Reesen, Michael Augustine, Hans Munk, Ejnar Jensen, Teresemarie Lisiux, Jeppe Sørensen, Mette Hvid Brockmann og Povl Barfod. Foto: PR-foto Foto: PR-foto

Nu står Venstre alene - Radikale dropper forbund

Kalundborg - 05. august 2021

Først meddelte Dansk Folkeparti, at det havde dannet sit eget valgforbund med Nye Borgerlige og Liberal Alliance, og nu har Radikale Venstre

meldt ud, at man ikke ønsker at indgå valgforbund med Venstre. Dermed er det store valgforbund, som ved kommunalvalget i 2017 sikrede Martin Damm (V) fire år mere på borgmesterposten, lagt i graven.

Radikale Venstre forklarer sit valg med, at partiet ønsker at styrke midten og det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen.

- I dag er blokkene travlt optaget af at positionere sig over for hinanden. Vi mener, at det vil være bedst for alle, hvis vi kunne styrke samarbejdet mellem røde og blå partier, siger formanden for Radikale Venstre i Kalundborg, Hans Munk.

Partiet understreger, at man fortsat peger på Martin Damm som borgmester.

- Som situationen er lige nu, er Martin Damm den bedste kandidat til borgmesterposten, men situationen kan ændre sig, og Radikale Venstre ønsker ikke fremover at kunne tages for givet, siger Hans Munk.

Martin Damm var informeret om Radikale Venstres beslutning i god tid i forvejen, og han er ikke bekymret for, hvilken betydning den kan få for resultatet af kommunalvalget, at Venstre nu står helt uden valgforbund.

- Det er naturligt, at partier op til et kommunalvalg ønsker at positionere sig. Der er fordele og ulemper ved valgforbund. Har man et valgforbund, så er man bedre sikret mod stemmespild, men omvendt står partierne friere og mere tydeligt ved at gå solo, siger han og fortsætter:

- Nu ligger det helt fast, at ønsker man, at jeg skal fortsætte som borgmester, så skal man stemme på Venstre.