Se billedserie Store mængder beton fra Gammelrand skal sikre, at der bygges på et solidt fundament.

Send til din ven. X Artiklen: Nu skyder varehusene på Stejlhøj op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skyder varehusene på Stejlhøj op

Kalundborg - 14. marts 2021 kl. 11:06 Af Tekst og Foto: Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Den store beton­kanon køres i stilling. Den er skinnende ren.

Lars Nielsen stiger ud, tager sin fjernstyring på, svinger beton­armen ud og sørger for, at mundingen er rettet mod den rende, der er gravet.

Om lidt strømmer mange tons beton ud i en lind strøm. Fra den store beton­tromle på bilen via et bælte og »kanon­røret« til renden.

Her sørger Lars Petersen og Peter Timm for, at der kommer lige netop det beton ud, som der skal til. Leveret det rigtige sted.

Vi er på byggepladsen på Stejlhøj i Kalundborg. På stedet, hvor to varehuse skyder op i år. Lige nu støbes fundament til Harald Nyborgs varehus, der ventes åbnet i sommer.

- Jeg har 7,25 kubikmeter beton med, fortæller Lars Nielsen fra Gammelrand Beton. Han siger ærligt, at betjeningsgrebene til fjernstyringen endnu ikke ligger helt på rygmarven, Det virker nu ellers sådan, når han dirigerer sit tunge grej og gør klar til »affyring« af betonen.

- Det er mit andet læs med bilen her. Den er splinterny. Vejer fuldt lastet 32 tons, fortæller han begejstret, mens betonkanonen tømmes for sin last. De godt syv kubikmeter beton svarer til i omegnen af 17 tons.

Det syder af aktivitet på byggepladsen lige fra morgenstunden. Der er travlhed på Stejlhøj.

Vi har besøgt området - den kæmpemæssige grund, som ellers har ligget gabende tom i 12-13 år - en solbeskinnet tirsdag formiddag. Det myldrer med håndværkere. Der ankommer og kører store betonkanoner.

Selv om frosten har været i jorden, så graves der ubesværet lige nu. Graves ud til de nye byggerier, som kommer til at gøre de butikker, der allerede er i området selskab: Jysk, Punkt1, Jem&Fix, Intersport, Dyrenes No.1, Kirppu, Kirkens Korshær, Thansen, Maxi Zoo, Kalundborg Havecenter.

Gravemaskinerne graver lige nu ud til fundamentet for den Kalundborg-filial, Harald Nyborg rykker ind i byen med. Et varehus, der ventes at komme til at beskæftige op mod 25 ansatte: 10 fastansatte og 10-15 deltidsansatte.

I dag ligger de nærmeste Harald Nyborg-varehuse i Holbæk og Slagelse. Snart har Kalundborg sit eget, og der kommer ekstra meget liv i hele det i forvejen aktive område.

Harald Nyborg-byggeriet bliver på godt 2.000 kvadratmeter med butik, lager og udstillingsgård. Der handles med blandt andet autotilbehør, værktøj, byggematerialer, havemøbler, havemaskiner, elektronik og sportsudstyr.

Varehuset skal ligge på en del af den 36.400 kvadratmeter store grund på Stejlhøj, der har stået uberørt siden 2008, da finanskrisen satte en prop i hullet for flere planlagte butikker. Nu kommer Harald Nyborg og senere i år også Biltema.