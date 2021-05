Se billedserie Modulerne blilver løftet på plads af en stor kran, hvorefter de bliver samlet, og så er boligerne næsten færdige. Foto: Magnus Eg Møller

Nu skyder boliger op

Kalundborg - 27. maj 2021 kl. 05:30 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

De 30 omdiskuterede boliger på Bakketoppen på Herredsåsen i Kalundborg begynder at rejse sig, og de første to af i alt syv blokke er ved at blive samlet.

Boligerne er 'plug-and-play'-boliger, der kommer som præfabrikerede elementer med færdigmalede vægge og monterede køkkener, der stort set blot skal samles på byggepladsen.

- Boligerne kommer som 95 procent færdige. Det er stort set kun samlingerne, der skal gøres noget ved, når modulerne er på plads, siger projektleder ved BM Byggeindustri A/S, Anders Lund.

Det er totalentreprenørvirksomheden BM Byggeindustri A/S fra Hobro, der står for at opføre boligerne, og selvom det danske forårsvejr driller lidt, går byggeriet hurtigt og efter planen.

- Vi er nødt til at stoppe, når det regner, men så kan vi montere mellem bygerne. Vi kan ikke andet end at håbe på det bedste, og så plejer vi at være gode til at indhente det tabte. Vi regner med at være færdige med alle syv blokke omkring uge 26 eller 27, siger Anders Lund.

Modulerne er transporteret til Kalundborg fra Hobro, hvor de bliver fremstillet og samlet i virksomhedens haller.

Når modulerne er monteret, kan de mange underleverandører på byggeriet gå i gang med det øvrige arbejde. Det gælder blandt andet facadearbejdere og jordentreprenører. Byggeriet med alt, der hører til, skal efter planen stå klar om et halvt år, fortæller Anders Lund:

- Vi afleverer i november, siger han.

Byggeriet har været i gang siden december sidste år, men debatten om det har kørt længe.

Naboer til byggepladsen protesterede mod byggeriet og klagede til Planklagenævnet, som konkluderede, at der skulle en ny lokalplan til for at gøre byggeriet lovligt. Kommunen vedtog sidenhen en ny lokalplan, der lovliggjorde byggeriet, og naboerne opgav at protestere.