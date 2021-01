Nu sker der noget med plast-affald

Susanne Blasen Nielsen fra Kalundborg er frivillig affaldsindsamler, som nu er kommet godt i gang igen efter et benbrud. Og under udførelse af det frivillige arbejde på Stejlhøj forleden fandt hun store mængder af plastaffald fra Jem & Fix spredt over et areal. Det klagede hun over til Jem & Fix' regionschef Jacob Dragby, som hurtigt vendte tilbage, og han og lovede både bod og bedring og takkede tusinde gange for henvendelsen.