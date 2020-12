Nu skal vi heldigvis snart fyre 2020 af

Fra den 15. december bliver der sat gang i salget af fyrværkeri over hele landet, og igen i år er Havecentret på Stejlhøj med til at tilfredsstille alle dem, som hvert år stornyder de flotte og festlige farver på himlen, når vi skifter årstal.

- Vi har fyrværkeri for alle aldersgrupper - børn, unge og voksne. Batterier i alle størrelser, sortimenter og raketter og alt det øvrige, man har brug for når nytåret skal skydes ind, fortæller Rasmus Jensen, Havecentret på Stejlhøj.

- Vi håber, at kunderne tager godt imod vores længere åbningstider, som gør det muligt at sprede handlen, så man ikke er for mange samlet. Vi gør jo hvad vi kan for at stoppe spredningen af corona.