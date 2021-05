Der er rigeligt med kvadratmeter til at sidde spredt i Amfi Vest­sjælland - her foto fra 2019 - så man kan roligt købe billet til koncerten med Bo Evers Band.Foto: Bjarne Robdrup

Nu skal vi bare i gang: Amfi-scene genåbner med finurlig hitmager

Amfi Vestsjælland - udendørs-scenen i Bregninge ved Kalundborg - holder lørdag den 22. maj den første openair-koncert efter nedlukningen; den finurligt orddrejende rock-trubadur Bo Evers kommer med sit band, og det er i det hele taget den første mulighed for at komme til udendørs-koncert i Kalundborg-området, efter at der er blevet genåbnet.

Fordi der er tale om en sid-ned-koncert, og amfi-scenen betragtes som en udendørs koncertsal, må der være helt op til 500 publikummer, bare de er klar til at vise coronapas eller negative test og sidder med et meters afstand på pladserne.

- Vi tænkte bare, at nu ville vi godt i gang med sæsonen, når vi har fået muligheden efter at have været lukket ned siden august 2019 - næsten to år.