Se billedserie Fra venstre: Gertrud Højlund, Clara Halvorsen, Martin Keller og Thor Hjarsen i panelet, der lagde op til debat inden arrangementets workshop-del. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Nu skal verdensmålene gøres konkrete

Kalundborg - 29. januar 2020 kl. 15:26 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdensmålene har til formål at forbedre vores alles planet. Ikke bare globalt, men også lige her i Danmark. Dét forklarede Gertrud Højlund i sin introduktion til dagens program for den workshop under titlen »Vores planet«, som foregik på Kalundborg Gymnasium onsdag.

Borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm, var inviteret til at holde en tale på workshoppen, og han glædede sig over, at processen nu bevæger sig fra »snak og skåltaler« til noget mere konkret.

Workshoppen er en af seks workshops, hvor deltagerne får mulighed for at gå i dybden med udviklingen af indikatorer for, hvordan vi kan måle på verdensmålene i Danmark.

Formatet for workshoppen er inspireret af en kendt og gennemtestet svensk metode, ved navn »paverkans­torg«. Metoden er udviklet af svenske spejdere i halvfemserne og bruges i dag af større civilsamfundsorganisationer, fagforeninger og politiske partier, som et centralt værktøj i demokratiske beslutningsprocesser Metoden har til formal at skabe en lige mulighed for alle til at bidrage i en transparent og tilgængelig proces. Workshoppen bliver opbygget som et torv med stationer for hvert verdensmål i den udvalgte klynge af verdensmål.

Inden »påverkanstorget« blev scenen for den samlede workshop igangsat med en samtale i plenum. Samtalen blev faciliteret af Gertrud Højlund med det formål at inspirere deltagerne til at bidrage med konkrete forslag, når påverkanstorget kom i gang, og i panelet på scenen sad hun sammen med Clara Halvorsen, medlem af 2030-panelet for DUF og Head of Campaign hos Verdens Bedste Nyheder, Thor Hjarsen, Senior biolog, WWF Danmark, og Martin Keller, som er verdensmålkonsulent.

Workshoppen dækkede seks verdensmål: Rent vand og sanitet, Bæredygtig energi, Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats, Livet i havet og Livet på land.

Gertrud Højlund understregede, at det var vigtigt, at nå at berøre alle verdensmål i samtalen, hvor der blev taget udgangspunkt følgende spørgsmål:

Verdensmål 6 (Rent vand og sanitet): Hvad vil det sige at have rent vand og sanitet i en dansk kontekst? Skal vi acceptere, at der er pesticider i vores drikkevand? Skal landbrugets dyrkningsareal indskrænkes? Hvordan kan vi måle det?

Verdensmål 7 (Bæredygtig energi): Hvordan fremmer vi bæredygtig energi i Danmark? Skal elbiler gøres billigere? Skal vores skibe sejle på renere brændstof? Hvordan kan vi måle, om vi bevæger os i den rigtige retning?

Verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion): Hvordan sikrer vi et bæredygtigt forbrug og produktionsformer i Danmark? Skal vi begrænse madspild? Skal vi opmuntre til genbrug? Og hvordan kan vi måle på, om vi bevæger os i den rigtige retning?

Verdensmål 13 (Klimaindsats): Verdensmål 13 skal bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Hvad betyder det i en dansk kontekst? Skal vi øge midlerne til klima-relevant forskning? Og skal vi gå i gang med at bygge diger - allerede i morgen? Og hvordan måler vi på udviklingen?

Verdensmål 14 (Livet i havet): Hvordan kan vi sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer? Kan vi i Danmark bekæmpe forureningen til vands? Og hvordan sikrer vi levedygtige fiskebestande? Hvordan kan vi måle på, om vi bevæger os i den rigtige retning?

Verdensmål 15 (Livet på land): Hvordan sikre vi beskyttelse og genoprettelse af økosystemerne her i Danmark? Hvordan stopper vi udryddelsen af arter? Og hvordan bliver skov- og landbrug mere bæredygtigt? Hvordan måler vi på det?

Under debatten blev der skabt et grundlag for videre arbejde med de udpegede verdensmål i workshop-grupperne på Kalundborg Gymnasium, hvor arrangementet »Vores planet« varede fra klokken 9 til 14.