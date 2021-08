Se billedserie På tirsdag den 7. september går starten til årets udgave af Kalundborg Stafetten. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Nu skal der løbes og hygges igen

Kalundborg - 29. august 2021

I år behøves man ikke tænke på at skulle i gang med at grille, når man har klaret sig igennem Kalundborg Stafetten. Den opgave er lagt i kyndige hænder hos Slagter Jacob, som sørger for, at der er et bredt udvalg af grillet kød, hjemmelavede gourmetpølser samt salater, kartoffelsalat, hjemmebagt brød og smør, når det er tid til at hygge efter løbe- eller gåturen, som har Munkesøen som start og mål.

Monica Jackson fra bestyrelsen i Erhvervsklub-KGB fortæller, at det i år er tredje gang, man afvikler Kalundborg Stafetten, som blev aflyst sidste år på grund af coronaen efter et succesrigt 2019, hvor 33 hold deltog, og det antal håber man igen at kunne nå op på.

Hver stafethold består af fire personer, som hver skal tilbagelægge 4,6 km på en meget trafikvenlig rute, som har start og mål i Munkesøen.

Det er tirsdag den 7. september, at Kalundborg Stafetten afvikles fra kl. 16.30, hvor pladsen åbner, mens de første løbere sendes afsted kl. 17.30. Man kan også vælge at gå de 4,6 km, hvor alle fire på holdet følges rundt, og det gør man fra kl. 18.

- Det er en oplagt mulighed for virksomheder, håndværkere, butikker og alle mulige andre erhvervsdrivende at samle medarbejderne til et hyggeligt arrangement, og der bliver nok også noget at tale om dagen efter, hvor ømheden måske har meldt sig, siger Monica Jackson.

Men Kalundborg Stafetten er naturligvis også åben for alle andre, som kan samle et stafethold på fire personer.

Prisen for at deltage er 800 kr. per hold, og overskuddet fra arrangementet går til ungdomsafdelingen i KGB.

og ønsker man et diplom som bevis på at man har gennemført stafetløbet, så kan man udskrive det efter løbet.

Der er sørget for vand ved start og mål, ligesom man kan købe øl og vand til fornuftige priser på stævnepladsen.

Senest den 31. august skal man tilmelde sig løbet på: www.kalundborgstafetten.nu